Gericht muss Wert von Hitlers Geburtshaus klären

Der Streit um Adolf Hitlers Geburtshaus in Braunau am Inn geht in die nächste Runde: Nachdem die vormalige Besitzerin enteignet und von der Republik Österreich mit 310.000 Euro entschädigt wurde, will Gerlinde P. gegen die Summe vorgehen: Die Liegenschaft sei das Fünffache wert, meint auch ihr Anwalt Gerhard Lebitsch im Gespräch mit krone.at.