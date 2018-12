Fitness für die Psyche

Mentales Training

Für das Erreichen der psychischen Stärke gelten die gleichen Faktoren wie beim Muskelaufbau: Training in Verbindung mit Erholungsphasen. Wer seinem Körper die Ruhe verwehrt, erreicht keine Verbesserung, sondern durch Überlastung nur das Gegenteil. „Für körperliche Fitness wird hierzulande anscheinend bestens gesorgt, und auch wenn man bereits psychisch krank ist, weiß man, wohin man sich wenden kann. Doch wer setzt vorher an, bei den vielen gesunden Menschen, die sich manchmal belastet fühlen?“, fragt Prof. Rudolf Öhlinger, Eigentümer der Anima-Mentis-Gruppe, die im Oktober 2018 das erste Vorsorgezentrum für Seelenfitness in Wien eröffnet hat. Hier erhalten die Kunden Anleitungen etwa für Stressmanagement, Achtsamkeit, Entspannung oder Ernährung, alles in entsprechender Atmosphäre.