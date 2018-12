Huawei-Absage beseitigt Hürde für Mega-Fusion

Deutsche Telekom will Zusammenarbeit prüfen

Die Deutsche Telekom hatte am Freitag angekündigt, angesichts der Debatte über die Sicherheit von Netzelementen aus China ihre Zusammenarbeit mit Zulieferern zu überprüfen. Die Zeitung „Nikkei“ hatte am Donnerstag ohne Angabe von Quellen berichtet, dass der Sprint-Mutterkonzern SoftBank Group Geräte von Huawei durch solche von Nokia und Ericsson ersetzen wolle. Stellungnahmen von Sprint, T-Mobile, Deutsche Telekom, SoftBank and CFIUS lagen zunächst nicht vor.