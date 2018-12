Täter spricht nun von einem „Unfall“

Jetzt soll es doch ganz anders gewesen sein: Nachdem sich der 17 Jahre alte Saber A. - er steht im dringenden Verdacht, die 16-jährige Michelle F. in ihrem Kinderzimmer in Steyr mit einem Messer getötet zu haben - am Dienstag bei der Polizei gestellt hatte und in einer ersten Einvernahme eiskalt von einem Messerstich im Streit sprach, erklärte der Mordverdächtige am Mittwoch, ein Unfall habe zum Tod von Michelle geführt. Töten habe er sie nicht wollen, beteuerte der junge Afghane.