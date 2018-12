Ausweisfälscher zwang Saber A. zur Aufgabe

Offenbar wollte sich der 17-Jährige einen gefälschten Pass besorgen, um möglichst schnell das Land verlassen zu können. „Ein Pass mit bestimmten Qualitätskriterien - also Wasserzeichen und so - kostet in etwa 2000 bis 2500 Euro. Die Übergabe hätte beim Matzleinsdorfer Platz stattfinden sollen. Wir vermuten, dass Saber dort irgendwo Unterschlupf gefunden hatte“, so Markus D., der eigenen Angaben zufolge in der Vergangenheit Kontakt mit der rechtsradikalen Szene hatte.