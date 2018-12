Saber A. eiskalt: Geständnis ohne Zeichen von Reue

Hat Saber A. schon einen Mord begangen?

Wie am Dienstag ebenfalls bekannt wurde, soll der Afghane schon vor seiner Flucht nach Österreich einen Menschen getötet haben. Dies soll er jedenfalls dem Bruder des späteren Mordopfers Michelle F. gebeichtet haben. Da ihm in seiner Heimat politische oder religiöse Verfolgung bzw. bei einem derart schweren Verbrechen die Todesstrafe droht, kann der bis zur mutmaßlichen Bluttat an seiner Freundin (16) in Österreich unbescholtene Jugendliche nicht abgeschoben werden. Dieser sogenannte subsidiäre Schutz wurde allein 2018 schon 3600 Personen gewährt.