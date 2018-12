Retro-Konsole PlayStation Classic am Prüfstand

Bei einer Eigenbau-Lösung wäre so etwas verschmerzbar. Am Raspberry und anderen Minicomputern würde man so lang am Emulator herumtüfteln, bis es flüssig läuft. Auf der PlayStation Classic geht das aber nicht - zumindest nicht für Ottonormalnutzer, die sich nicht so einfach Zugang zur Software auf der PlayStation Classic verschaffen können. Die mittelprächtige Emulation bleibt also auf Dauer erhalten, wenn man sich nicht Zugang zu den Software-Innereien des Geräts verschafft und sich mit der Materie beschäftigt.