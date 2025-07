Drohne aus Belarus stürzte in Litauen ab

In 100 Metern Höhe unterwegs

Dem Grenzschutz zufolge flog die Drohne in etwa 100 Meter Höhe mit einer Geschwindigkeit von 50 bis 60 Stundenkilometern. Einem Beamten zufolge werden solche Drohnen von Schmugglern benutzt. Die Drohne des Typs Gerbera wird in Russland hergestellt. Solche Drohnen ähneln äußerlich den iranischen Shahed-Kampfdrohnen.