Ein „Falke“ flog direkt in die Bundesliga zum GAK!

Die „Krone“ berichtete bereits vor zwei Wochen vom bevorstehenden Transfer. Seit Donnerstag ist er in trockenen Tüchern: Alexander Hofleitner wechselt von Zweitligist Kapfenberg in die Bundesliga zum GAK, wo er einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat. In der Vorsaison war er maßgeblich am Höhenflug der „Falken“ in der zweiten Liga beteiligt – in 24 Spielen erzielte er 18 Tore und bereitete sechs weitere vor.