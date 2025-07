Babykatze mit gebrochenem Rücken ausgesetzt

Brutale Tierquälerei in Wien! Auf einem Feldweg in Floridsdorf fand ein Passant vor einigen Tagen ein schwer verletztes Kätzchen – offensichtlich herzlos in seiner Transportbox zurückgelassen. Nun suchen Veterinäramt und die „Krone“-Tierecke fieberhaft nach dem Verantwortlichen für diese grausame Tat.