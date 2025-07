So erklärt sich Trumps Kehrtwende gegenüber Putin

Gut möglich ist aber auch, dass gar keine besondere Strategie hinter dem Kurswechsel steckt. Je nachdem, was Trump gerade von seinen Beratern aufschnappe und ihm momentan gefällt, wird hinausposaunt, so die Theorie. Dabei sei nebensächlich, ob es in Widerspruch zu dem stehe, was der Präsident noch vor ein paar Tagen, Wochen oder Monaten erklärt habe.