„Ich habe ganz sicher noch Luft nach oben!“

Was für ein Saisonstart! Biathlet Simon Eder glänzte zum Auftakt in Pokljuka (Slo) mit den Plätzen zwei, drei, vier und neun. „Damit habe ich sicher nicht gerechnet“, grinst der 35-jährige Saalfeldener. „Ich genieße das natürlich, lasse aber sicher nicht locker.“ Schließlich will er auch vor Heimpublikum in Hochfilzen in dieser Woche seine Klasse abrufen.