Trump über Tillerson: „Strohdumm und stinkfaul“

Verhältnis zwischen Trump und Tillerson außer Kontrolle geraten

Auf die Frage, wie das Verhältnis so außer Kontrolle geraten konnte, verwies Tillerson auf Versuche zur Mäßigung Trumps: „Ich musste ihm sagen, nun, Herr Präsident, ich verstehe, was Sie machen wollen, aber Sie können das so nicht tun. Das verstößt gegen das Gesetz.“ Das habe Trump sehr frustriert, sagte Tillerson.