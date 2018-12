EU-Wahl: Roter Kampf gegen Rechts

Rechte Parteien basteln an Wahlbündnis

Bei der vergangenen EU-Wahl 2014 kamen die Konservativen auf 221 Mandate, die Sozialdemokraten auf 191. Umfragen sagen beiden Verluste voraus, die Anti-Europäer hingegen scheinen im Aufwind. Genau das ist das nächste Fragezeichen: die tatsächlichen Chancen der Rechtsparteien. Diese basteln an einem Wahlbündnis mit Italiens Rechts-außen-Innenminister Matteo Salvini an der Spitze. Mit dabei wollen auch der Niederländer Geert Wilders, Frankreichs Marine Le Pen und die FPÖ sein.