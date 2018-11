Timmermans tritt für die Sozialdemokraten an

EVP-Kandidat wird am Donnerstag bekannt gegeben

Die konservative EVP will ihren Spitzenkandidaten am Donnerstag in Helsinki küren: Bei der Europäischen Volkspartei treten der CSU-Politiker Manfred Weber und der ehemalige finnische Regierungschef Alexander Stubb gegeneinander an. Die Europawahl findet im kommenden Mai statt.