Werner Radl: „Die Berge schonend genießen!“

„Alleine in Klagenfurt haben wir 33 Wegbetreuer, die sich ohne viel Tamtam um das Wegenetz kümmern. Ich habe viele Idealisten kennen lernen dürfen, bei denen das Feuer für den Alpenverein brennt und die eine Freude haben, wenn sie einen Weg wieder hergerichtet haben. Ein herzliches Dankeschön dafür. Aktuell gibt es übrigens viel zu tun, weil durch die Unwetterkatastrophe auch viele Wege beschädigt wurden.“ Schutzhütten haben hohen StellenwertEinen besonderen Stellenwert hat für Radl das hervorragend ausgebaute Netz an Schutzhütten. „Wir schauen genau, dass die Hüttenstandards von den Wirten eingehalten werden“, so Radl, der sich dafür einsetzen will, dass im Zuge der erfolgreichen Alpenvereins-Aktion „So schmecken die Berge“ noch mehr Hütten regionale Produkte ihren Kunden anbieten werden. „Wir wollen eine Vorreiterrolle einnehmen, deshalb wird dies auch in künftige Pachtverträge eingebaut, ebenso wie die Reduktion von Plastikverpackungen.“ Das Beispiel Klagenfurter Hütte hat aber gezeigt, dass es immer schwieriger wird, gute Hüttenwirte und das dazugehörige Personal zu finden. „Das Problem ist bekannt“, sagt Radl: „Es gibt viele rechtliche Vorschriften, dennoch ist es eine idealistische Tätigkeit. Ein Hüttenwirt muss Freude an seiner Arbeit haben und vielseitig sein. Er muss sich in den Bergen auskennen, ein Gespür fürs Wetter haben, aber auch wirtschaftlich sattelfest sein und technisch begabt. Solche Leute zu finden, ist schwierig.“ Alleine in Kärnten verfügt der Österreichische Alpenverein über 39 Hütten.