YouTube erzeugt laut Studie „Generation Kurzfilm“!

Auch junge User konsumieren regelmäßig Nachrichten

Für die Sorge, dass diese jungen Konsumenten in einer Katzenvideo-Blase verschwinden und mit seriösen Informationen gar nicht mehr erreicht werden können, bietet die Studie indes keinen Anlass. Als „wesentliches Ergebnis“ wird in der Studie hervorgehoben, dass „auch junge Menschen, also die Gruppe, die am stärksten in den digitalen Wandel involviert ist, noch sehr regelmäßig Nachrichten rezipiert“. Und das durchaus mit einem Bewusstsein für Quellenkritik und Qualität der Information: Der ORF und einzelne Zeitungen wurden demnach als besonders glaub- und vertrauenswürdig eingeschätzt. Auch versteckte Werbung werde wahrgenommen, so ein weiteres Ergebnis.