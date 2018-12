„Ich bin sicher keine für Marketing-Phrasen“

Seit dem 6. April 2017 ist Christine Haberlander (37) als VP-Landesrätin für Bildung, Gesundheit und Frauen in Oberösterreich zuständig. Dazu wird sie am heutigen Donnerstag vorm Landhaus mit der Musikkapelle aus ihrer Heimat als erste Frau in der Geschichte Oberösterreichs zur LH-Vize angelobt. Eine Verantwortung, der sie sich bewusst ist...