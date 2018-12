Sex-Übergriff auf Donauinsel: Fahndung nach Täter

Nach einem Unbekannten, der bereits am 31. Juli eine 40-jährige Frau auf der Donauinsel in der Wiener Donaustadt belästigt und ihre Geldbörse gestohlen hat, sucht die Polizei nun mittels Foto. Der Mann versuchte am 11. August, mit der Bankomatkarte in einer Bankfiliale am Schottenring Geld zu beheben. Mittels Videoüberwachung wurden dort Fotos des Tatverdächtigen gesichert.