„Daniels Schicksal hätte verhindert werden können“

Am 9. September geht Daniel Küblböck auf der Überfahrt nach New York im Atlantik über Bord der AIDAluna. Bis heute fehlt von dem einstigen „DSDS“-Spaßvogel jede Spur. Im RTL-Jahresrückblick mit Günther Jauch sprach sein Vater Günther Küblböck Sonntagabend über Daniels letzte Wochen. „Unser Sohn war in den letzten Monaten krank“, erklärte er. „Wenn jemand wirres Zeug redet, dann merkt man, dass etwas nicht stimmt.“ Sein Sohn habe etwa in seiner Wohnung Gegenstände zertrümmert, sei auch ausgerastet.