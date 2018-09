Küblböcks Familie schließt Suizid „zu 100%“ aus

Vater: „War nicht möglich, ihm die gebuchte Reise zu verwehren“

Auch auf die Fotos von Daniel in Frauenkleidern wird in der Mitteilung eingegangen: Von einer „plötzliche Wesensveränderung, die sich in den letzten Wochen in vielen Facetten gezeigt hat“, ist die Rede. Daher habe man auch die Reise auf dem Kreuzfahrtschiff AIDAluna verhindern wollen. „Durch die schwierige Gesetzeslage in Deutschland war es jedoch nach Auskunft der AIDA-Gesellschaft nicht möglich, ihm die gebuchte Reise zu verwehren. Ich hatte daher schon im Vorfeld die Verantwortlichen des Schiffes darum gebeten, ein besonderes Auge auf Daniel zu haben“, erklärt sein Vater.