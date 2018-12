Schmidhofer rast für Oma zum Sieg in Lake Louise

Ungewöhnlich gelassen hat Temperamentsbündel Nicole Schmidhofer am Freitag ihre Sieg-Premiere im Weltcup kommentiert. Die 29-Jährige setzte sich in der ersten Saisonabfahrt in Lake Louise vor der Schweizerin Michelle Gisin (+0,15 Sek.) und der Deutschen Kira Weidle (0,50) durch und führte ein starkes ÖSV-Damenteam an. Schmidhofer widmete den Erfolg in Kanada ihrer Großmutter. „Dieser Sieg ist für meine Oma, die hat ein paar harte Tage hinter sich, sie liegt im Krankenhaus“, sagte die Steirerin.