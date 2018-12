Karriereende verschoben! Vonn will wiederkommen

Lindsey Vonn will ihre alpine Ski-Karriere doch nicht nach dieser Saison beenden, sondern plant eine Verlängerung um ein Wochenende im nächsten Winter. Die US-Amerikanerin verkündete am Freitag in einer Videobotschaft via Youtube (siehe oben), dass sie die drei Speedrennen Anfang Dezember 2019 in Lake Louise als Abschluss ihrer aktiven Laufbahn noch bestreiten will.