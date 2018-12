Eine Kraftprobe für Mensch und Maschinen

Das Skigebiet selbst ist hochalpin, liegt doch die Talstation selbst auf 1400 Meter Seehöhe. Eine Kabinenbahn und mehrere Liftanlagen versprechen Osttiroler Skivergnügen. Bei unserem Besuch Anfang November waren die „Liftler“ bereits voll mit den Vorarbeiten beschäftigt. Es wurde gehämmert, geschweißt, Liftbügel repariert und neu aufgehängt, Schutzbauten erneuert sowie Sicherheitsmatten um die Liftstützen gewickelt. „Wir wollen ja mit 8. Dezember in den Winter starten“, erklärt Betriebsleiter Werner Ladstätter. Elf Mitarbeiter zählt das Team der St. Jakober Bergbahnen, in der Wintersaison sind es dann um die 30. „Gleich nach der Sommersaison, also Mitte September bis Anfang Dezember legen wir los, um das Skigebiet winterfit zu machen.“