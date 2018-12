Positiver Selbsttest - was nun?

Die rote Schleife ist dieser Tage wieder vermehrt in den Blickpunkt gerückt. „Red Ribbon“, steht für Solidarität. Für Aufklärung, Wege aus der Angst und Isolation hin zu frühzeitiger, effizienter Behandlung. Der Welt-AIDS-Tag wurde 1988 von der WHO ins Leben gerufen und findet immer am 1. Dezember statt, um eben diese Ziele zu erreichen. Aktuell heißt das 90-90-90: Jeweils mindestens 90% aller Betroffenen sollten eine Diagnose haben, mit Medikamenten versorgt werden, deren Wirkung auch eintritt. Bei uns ist das weitgehend der Fall, in vielen anderen Ländern noch nicht.