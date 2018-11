Russland verstärkt Militär auf der Krim

Die Ukraine forderte die unverzügliche Freilassung der Soldaten und die Freigabe der Schiffe. Doch so schnell wird das wohl nicht passieren. Der Kreml betonte am Dienstag, man habe keine Handhabe, das Schicksal der Gefangenen zu beeinflussen, das sei die Angelegenheit des zuständigen Gerichts. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat Russland am Dienstagabend vor einem drohenden Krieg gewarnt. Am Mittwoch setzte er dann wie angekündigt das Kriegsrecht in Kraft, indem er ein entsprechendes Gesetz unterzeichnete. Damit will er das Land für die Abwehr einer möglichen russischen „Invasion“ rüsten. Das Militär ist bereits in voller Alarmbereitschaft.