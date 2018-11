Festgenommene Matrosen gestehen „Provokation“

U-Haft für Seeleute dürfte Spannungen weiter anheizen

Unterdessen wurden die „Geständnisse“ mehrerer Matrosen in russischen Medien verbreitet. In diesen geben die Seeleute an, die russische Küstenwache „bewusst provoziert“ zu haben. Es könnte sich durchaus um erzwungene bzw. nicht von den Ukrainern selbst verfasste Statements handeln. Einige der inhaftierten Seeleute wurden am Dienstag einem Haftrichter auf der Krim vorgeführt. Neun von ihnen wurden wegen Verletzung der russischen Grenze in Untersuchungshaft genommen.