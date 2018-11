Ukraine vs. Russland: Nun droht totale Eskalation

Kiew: „Aggressiver militärischer Akt“

Die Regierung in Kiew verurteilte das russische Vorgehen als „aggressiven militärischen Akt“. „Nach dem Angriff auf ukrainische Militärschiffe ist Russland in eine neue Phase der Aggression eingetreten“, sagte Poroschenko in seiner Fernsehansprache. Der Vorfall zeige „die arrogante und offene Beteiligung der regulären russischen Einheiten“ am Konflikt mit der Ukraine.