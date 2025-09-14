Vor Linzer Derby: So viel Lob und so viel Kritik!

Der Israeli benötigte im Blau-Weiß-Trikot 48 Minuten, um größte Skepsis in absolute Überzeugung zu verwandeln, gröbste Zweifel in berechtigte Hoffnung. Für diese Saison – und für das Derby am Sonntag auf der Gugl. „Er hat überragende Qualitäten“, lobte Trainer Mitja Mörec den 29-Jährigen, dessen 1:0 und 3:0 gegen den GAK Super-Tore waren. „Er konnte bereits im ersten Spiel seine Trainingsleistungen zeigen“, schwärmt Sturmpartner Goinginger.

Traumdebüt und Top-Bilanz

Während selbst Experten über Weissmans Österreich-Bilanz staunen: Rechnet man zum Traumdebüt für Linz die 31 Spiele aus der Saison 2019/20 für den WAC dazu, hält der Stürmer nach 32 Auftritten bei 32 Toren. Dazu hat er zum achten Mal doppelt getroffen. Und auch gegen jeden der elf Liga-Gegner. Weshalb ob der Form von Weissman und der des LASK sogar schon Fans der Schwarz-Weißen mit Postings auffielen: der wird uns im Derby abknallen!“„Chefetage in der Pflicht“