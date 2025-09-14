Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Fußball-Welten

Vor Linzer Derby: So viel Lob und so viel Kritik!

Oberösterreich
14.09.2025 19:00
Shon Weissman hat ein Herz für die Linzer Blau-Weiß-Fans.
Shon Weissman hat ein Herz für die Linzer Blau-Weiß-Fans.(Bild: GEPA)

Während Blau-Weiß Linz und Doppelpacker Shon Weissman nach dem 3:0 über den GAK Rosen gestreut werden, watschte Ex-Teamstürmer Marc Janko im Sky-Studio den LASK nach dem 0:1 in Altach ab! Aber er kritisierte nicht Trainer oder Mannschaft, sondern nahm die Chefetage des LASK in die Pflicht.

0 Kommentare

Obwohl ihm ein alles anderer als guter Ruf vorausgeeilt war – er kam aus dem Nichts wie ein Ritter auf einem weißen Pferd, um zum Retter zu werden:

Shon Weissman!

Der Israeli benötigte im Blau-Weiß-Trikot 48 Minuten, um größte Skepsis in absolute Überzeugung zu verwandeln, gröbste Zweifel in berechtigte Hoffnung. Für diese Saison – und für das Derby am Sonntag auf der Gugl. „Er hat überragende Qualitäten“, lobte Trainer Mitja Mörec den 29-Jährigen, dessen 1:0 und 3:0 gegen den GAK Super-Tore waren. „Er konnte bereits im ersten Spiel seine Trainingsleistungen zeigen“, schwärmt Sturmpartner Goinginger.
Traumdebüt und Top-Bilanz
Während selbst Experten über Weissmans Österreich-Bilanz staunen: Rechnet man zum Traumdebüt für Linz die 31 Spiele aus der Saison 2019/20 für den WAC dazu, hält der Stürmer nach 32 Auftritten bei 32 Toren. Dazu hat er zum achten Mal doppelt getroffen. Und auch gegen jeden der elf Liga-Gegner. Weshalb ob der Form von Weissman und der des LASK sogar schon Fans der Schwarz-Weißen mit Postings auffielen: der wird uns im Derby abknallen!“„Chefetage in der Pflicht“

Sky-Experte und Ex-Nationalstürmer Marc Janko.
Sky-Experte und Ex-Nationalstürmer Marc Janko.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

„Keine Linie erkennbar“

Nicht abgeknallt, aber abgewatscht wurde der LASK auch von einem Ex-Torjäger: Sky-Experte Marc Janko kritisierte nach dem 0:1 in Altach: „Ich kann diesen Zick-Zack-Kurs und Philosophiewechsel des LASK nicht nachvollziehen. Da ist keine Linie erkennbar“, so Janko. Trainer Joao Sacramento nimmt Janko aus, dafür die Chefetage in die Pflicht. „Das ist das, was man dem LASK ankreiden muss und da ist der Trainer nicht in der Verlosung, sondern da sind die Herren der sportlichen Planung verantwortlich“, so Janko. Der ergänzt: „Leider ist der Trainer immer das schwächste Glied in der Kette und der erste, der in der Kritik steht. Schön langsam fehlt mir irgendwie der Plan bei diesem Klub, zumindest kann ich keinen erkennen.“

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
190.593 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
146.395 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
124.159 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3609 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2157 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2100 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Mehr Oberösterreich
Innviertler Höhepunkt
Fest der Volkskultur lockte 7500 Besucher an
Zwei Fußball-Welten
Vor Linzer Derby: So viel Lob und so viel Kritik!
Wellen waren zu hoch
Fünf Ruderer sanken mit Boot im Hallstättersee
Krone Plus Logo
Talk zum 70er
Prohaska: „Du musst mit dem Herzen dabei sein“
Nach Corona-Welle
TSV Hartberg gewinnt gegen angeschlagene Rieder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf