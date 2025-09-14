Vor Linzer Derby: So viel Lob und so viel Kritik!

Während Blau-Weiß Linz und Doppelpacker Shon Weissman nach dem 3:0 über den GAK Rosen gestreut werden, watschte Ex-Teamstürmer Marc Janko im Sky-Studio den LASK nach dem 0:1 in Altach ab! Aber er kritisierte nicht Trainer oder Mannschaft, sondern nahm die Chefetage des LASK in die Pflicht.
Obwohl ihm ein alles anderer als guter Ruf vorausgeeilt war – er kam aus dem Nichts wie ein Ritter auf einem weißen Pferd, um zum Retter zu werden:
Shon Weissman!
Der Israeli benötigte im Blau-Weiß-Trikot 48 Minuten, um größte Skepsis in absolute Überzeugung zu verwandeln, gröbste Zweifel in berechtigte Hoffnung. Für diese Saison – und für das Derby am Sonntag auf der Gugl. „Er hat überragende Qualitäten“, lobte Trainer Mitja Mörec den 29-Jährigen, dessen 1:0 und 3:0 gegen den GAK Super-Tore waren. „Er konnte bereits im ersten Spiel seine Trainingsleistungen zeigen“, schwärmt Sturmpartner Goinginger.
Traumdebüt und Top-Bilanz
Während selbst Experten über Weissmans Österreich-Bilanz staunen: Rechnet man zum Traumdebüt für Linz die 31 Spiele aus der Saison 2019/20 für den WAC dazu, hält der Stürmer nach 32 Auftritten bei 32 Toren. Dazu hat er zum achten Mal doppelt getroffen. Und auch gegen jeden der elf Liga-Gegner. Weshalb ob der Form von Weissman und der des LASK sogar schon Fans der Schwarz-Weißen mit Postings auffielen: der wird uns im Derby abknallen!“„Chefetage in der Pflicht“
„Keine Linie erkennbar“
Nicht abgeknallt, aber abgewatscht wurde der LASK auch von einem Ex-Torjäger: Sky-Experte Marc Janko kritisierte nach dem 0:1 in Altach: „Ich kann diesen Zick-Zack-Kurs und Philosophiewechsel des LASK nicht nachvollziehen. Da ist keine Linie erkennbar“, so Janko. Trainer Joao Sacramento nimmt Janko aus, dafür die Chefetage in die Pflicht. „Das ist das, was man dem LASK ankreiden muss und da ist der Trainer nicht in der Verlosung, sondern da sind die Herren der sportlichen Planung verantwortlich“, so Janko. Der ergänzt: „Leider ist der Trainer immer das schwächste Glied in der Kette und der erste, der in der Kritik steht. Schön langsam fehlt mir irgendwie der Plan bei diesem Klub, zumindest kann ich keinen erkennen.“
