Salzburg gewinnt Schlager gegen den KAC

Die Capitals schafften zwei Tage nach dem 1:8 in Ljubljana in Wien-Kagran eine Antwort. Simon Bourque traf nach 54 Sekunden der Overtime entscheidend. Mitch Hults (18.) hatte für die Wiener zunächst vorgelegt, Carter Souch gelang zu Beginn des dritten Drittels der Ausgleich zum 2:2. Der Erfolg war verdient, nachdem die „Caps“ im Schlussdrittel vergeblich die Entscheidung gesucht hatten. Auf dem Erfolgsweg blieb Ljubljana. Die Slowenen waren beim Heimerfolg über den VSV effizienter als die Gäste, drei der ersten fünf Tore schoss Olimpija in Überzahl. Philipp Lindner und Max Rebernig brachten die Villacher im Mitteldrittel auf 2:3 heran, danach traf aber nur noch Ljubljana.