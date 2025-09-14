Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ICE Hockey League

Salzburg gewinnt Schlager gegen den KAC

Eishockey
14.09.2025 20:47
Jubel bei den Salzburgern
Jubel bei den Salzburgern(Bild: APA/EXPA)

Red Bull Salzburg hat den ersten Schlager gegen den KAC der neuen Saison in der ICE Hockey League für sich entschieden. Der Meister setzte sich gegen den „Vize“ am Sonntag vor heimischer Kulisse 4:1 durch. 

0 Kommentare

Salzburg holte im zweiten Spiel damit den zweiten Sieg. Spitzenreiter bleibt Olimpija Ljubljana nach einem 7:2 gegen den VSV. Die am Freitag spielfrei gewesenen Graz99ers gewannen ihr Auftaktspiel 4:0 bei Pustertal.

Die Vienna Capitals zwangen in ihrem ersten Heimspiel Ferencvaros Budapest 3:2 nach Verlängerung in die Knie. Der HC Innsbruck siegte bei den Pioneers Vorarlberg 3:2, die Black Wings Linz mussten sich bei Fehervar mit 0:1 geschlagen geben.

(Bild: APA/EXPA)

Im nach dem Finalduell der vergangenen Saison, das mit einem „sweep“ der Salzburger (4:0) endete, emotional aufgeladenen Duell erwischte der Champion den besseren Start. Lukas Hörl (5.) setzte entscheidend nach, dann münzte Connor Corcoran ein Powerplay zum 2:0 (10.) um. Die Klagenfurter waren vor 3.400 Zuschauern spätestens Mitte des zweiten Drittels besser im Spiel und setzten ihrerseits Akzente. Ein Treffer von Mario Kempe wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Raffl glänzt erneut als Vorbereiter
Intensiv ging es in den Schlussabschnitt, in dem der KAC verkürzte. Jan Mursaks Schuss fand den Weg zu Nick Petersen und von dessen Hüfte ins Tor (43.). Die Partie blieb bis in die Schlussminuten offen, in denen Salzburg die Entscheidung gelang. Michael Raffl verbuchte mit einem überlegten Zuspiel auf Torschütze Devante Stephens (58.) seinen zweiten Assist an diesem Abend. Corcoran traf noch ins leere Tor (59.). Salzburgs neuer Head-Coach Manny Viveiros – seines Zeichens längstdienender Cheftrainer der KAC-Historie (352 Ligaspiele) – kann sich nach dem Auftakterfolg über Bozen über einen gelungenen Saisonbeginn freuen.

(Bild: APA/EXPA)

  „Wir haben einen Weg gefunden, zwei schnelle Tore zu erzielen und mit der Führung im Rücken spielt es sich natürlich leichter“, sagte Michael Raffl im ORF. Für Salzburgs Erfolgslauf gegen den KAC hatte der Ex-NHL-Star eine Erklärung: „Wir haben viele Villacher im Kader. Die wissen, was es heißt, gegen Klagenfurt zu spielen.“

Black Wings torlos, Grazer mit „Shutout“
Die Black Wings hielten die Partie bei Fehervar lange offen, schossen öfters aufs gegnerische Gehäuse (29:20). Das Goldtor erzielten durch Kristof Nemeth (52.) aber die Ungarn. Innsbruck lag im West-Duell mit den Pioneers nach nicht einmal zehn Minuten 3:0 voran. Den weiter punktelosen Feldkirchern gelang das Comeback nicht mehr. Oskar Maier verkürzte zwar zehn Minuten vor Schluss auf 2:3, dabei blieb es.

Graz siegte souverän bei Pustertal.
Graz siegte souverän bei Pustertal.(Bild: Foppa Iwan - HC Pustertal)

Die Grazer gewannen in ihrem ersten Auftritt der neuen Saison bei den zum Auftakt 8:1 in Innsbruck erfolgreichen Pustertalern mit 4:0. Chris Collins, Nick Swaney und Kevin Roy kamen bei den 99ers auf jeweils ein Tor und einen Assist. Goalie Maxime Lagace schrieb nach 26 Paraden ein „Shutout“ an.

Erster Saisonsieg für die Capitals
Erster Saisonsieg für die Capitals(Bild: GEPA)

Die Capitals schafften zwei Tage nach dem 1:8 in Ljubljana in Wien-Kagran eine Antwort. Simon Bourque traf nach 54 Sekunden der Overtime entscheidend. Mitch Hults (18.) hatte für die Wiener zunächst vorgelegt, Carter Souch gelang zu Beginn des dritten Drittels der Ausgleich zum 2:2. Der Erfolg war verdient, nachdem die „Caps“ im Schlussdrittel vergeblich die Entscheidung gesucht hatten. Auf dem Erfolgsweg blieb Ljubljana. Die Slowenen waren beim Heimerfolg über den VSV effizienter als die Gäste, drei der ersten fünf Tore schoss Olimpija in Überzahl. Philipp Lindner und Max Rebernig brachten die Villacher im Mitteldrittel auf 2:3 heran, danach traf aber nur noch Ljubljana.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
190.999 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
147.343 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
124.277 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3615 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2184 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Kolumnen
Mit Bettel-Beitrag zur riskanten „Volkspension“
1631 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Eishockey
ICE Hockey League
Salzburg gewinnt Schlager gegen den KAC
Pioneers Vorarlberg
Serie gerissen – Fehlstart ist endgültig perfekt
Krone Plus Logo
Zum Fischer-Abschied
„Das Herzklopfen war sofort wieder da“
Krone Plus Logo
Eishockey-Graz hofft
99ers wollen „wie eine Maschine durchmarschieren!“
Jetzt kommen die Haie
Die Pioneers kassierten ihre 100. Liga-Niederlage

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf