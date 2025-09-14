Wiener Ärzte retten gleich fünf Babys das Leben

Die akut bedrohliche Diagnose gleich nach der Geburt und auch schon im Mutterleib: eine sogenannte Transposition der großen Gefäße – ein fataler Fehler der Natur, bei dem Aorta und Lungenschlagader vertauscht sind. Die Kreisläufe laufen isoliert nebeneinander. „Um das Leben der Säuglinge noch zu retten, musste ein sofortiger Eingriff erfolgen“, so Professor Daniel Zimpfer, Leiter der AKH-Universitätsklinik für Herzchirurgie. Mit dem Team der Abteilung für Pädiatrische Kardiologie unter Professorin Dr. Ina Michel-Behnke musste deshalb rasch gehandelt werden. Die Chirurgen gaben keine Sekunde auf und planten jeden „Herzschlag“.