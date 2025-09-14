Weltmeister Deutschland holt in Riga EM-Titel

Meister Barcelona führt Valencia vor
Deutschland hat sich am Sonntag in Riga den Basketball-EM-Titel der Männer gesichert.
Die Equipe um den zum wertvollsten Spieler des Turniers (MVP) gewählten Kapitän Dennis Schröder gewann das Finale gegen die Türkei 88:83 (40:46). Das einzige Mal davor hatten die Deutschen diesen Titel 1993 geholt, sie sind nun amtierender Welt- und Europameister.
Bronze sicherte sich in Lettland Griechenland mit NBA-Star Giannis Antetokounmpo durch ein 92:89 über Finnland.
