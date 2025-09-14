Sturm gegen Austria Wien ab 17 Uhr LIVE

In den vergangenen fünf Ligaduellen gelang den Grazern kein Sieg (zwei Remis, drei Niederlagen) gegen die Veilchen, auch im Cup-Viertelfinale im Februar gingen die Steirer als Verlierer vom Platz. Das soll sich heute freilich ändern, die Truppe von Trainer Jürgen Säumel nahm durch den 3:0-Derbysieg gegen den GAK ein gutes Gefühl mit in die Länderspielpause.