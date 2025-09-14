Brand in Seniorenwohnheim: 17 Personen evakuiert!

Einsatz für die Feuerwehren im Waldviertel in Niederösterreich: Ein Seniorenwohnheim mit 20 Wohnungen brannte, die Florianis mussten 17 Personen evakuieren und gleichzeitig den Brand löschen. Die Bewohner können heute nicht mehr in ihr trautes Heim zurück. Der Bürgermeister ist vor Ort, um Ausweichquartiere für sie zu finden.
Knapp nach 18.15 Uhr folgte der Alarm in Waidhofen an der Thaya im Waldviertel: In einem Seniorenwohnheim mit 20 Wohnungen unweit der Sporthalle stand ein Keller in Brand. Während die Feuerwehren gegen die Flammen kämpften, evakuierten sie gleichzeitig 17 anwesende Bewohner mittels Drehleiter und Brandschutzhauben aus dem Gebäude. Drei Bewohner wurden zur Betreuung in das Krankenhaus Waidhofen gebracht.
Laut Stefan Mayer vom Bezirksfeuerwehrkommando ist Bürgermeister Josef Ramharter vor Ort, um für die evakuierten Bewohner ein Ausweichquartier zu finden. „Die Räume sind total verraucht, auch der Strom musste abgeschaltet werden“, erklärt Mayer, warum eine Rückkehr erstmal nicht möglich sei. Aktuell geht man davon aus, dass niemand verletzt wurde.
Die Feuerwehr konnte mittlerweile schon „Brand aus“ geben. Erste Brandspuren deuten auf große Hitzeentwicklung hin, wie bei einem Akku. Gröbere Beschädigungen einer Tür lassen auch vermuten, dass es auch zu einer kleineren Explosion kam. Deutliche Hinweise, was den Brand tatsächlich ausgelöst hat, gibt es aber bisher nicht. Die Brandursache wird noch ermittelt. Vier Feuerwehren standen im Einsatz.
Kommentare
