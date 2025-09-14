Brand in Seniorenwohnheim: 17 Personen evakuiert!

Die Feuerwehr konnte mittlerweile schon „Brand aus“ geben. Erste Brandspuren deuten auf große Hitzeentwicklung hin, wie bei einem Akku. Gröbere Beschädigungen einer Tür lassen auch vermuten, dass es auch zu einer kleineren Explosion kam. Deutliche Hinweise, was den Brand tatsächlich ausgelöst hat, gibt es aber bisher nicht. Die Brandursache wird noch ermittelt. Vier Feuerwehren standen im Einsatz.