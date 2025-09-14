Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brauchen andere Bleibe

Brand in Seniorenwohnheim: 17 Personen evakuiert!

Niederösterreich
14.09.2025 20:54
Mit der Drehleiter wurden die Bewohner aus dem Seniorenwohnhaus evakuiert.
Mit der Drehleiter wurden die Bewohner aus dem Seniorenwohnhaus evakuiert.(Bild: FF Waidhofen/Thaya)

Einsatz für die Feuerwehren im Waldviertel in Niederösterreich: Ein Seniorenwohnheim mit 20 Wohnungen brannte, die Florianis mussten 17 Personen evakuieren und gleichzeitig den Brand löschen. Die Bewohner können heute nicht mehr in ihr trautes Heim zurück. Der Bürgermeister ist vor Ort, um Ausweichquartiere für sie zu finden. 

0 Kommentare

Knapp nach 18.15 Uhr folgte der Alarm in Waidhofen an der Thaya im Waldviertel: In einem Seniorenwohnheim mit 20 Wohnungen unweit der Sporthalle stand ein Keller in Brand. Während die Feuerwehren gegen die Flammen kämpften, evakuierten sie gleichzeitig 17 anwesende Bewohner mittels Drehleiter und Brandschutzhauben aus dem Gebäude. Drei Bewohner wurden zur Betreuung in das Krankenhaus Waidhofen gebracht.

Laut Stefan Mayer vom Bezirksfeuerwehrkommando ist Bürgermeister Josef Ramharter vor Ort, um für die evakuierten Bewohner ein Ausweichquartier zu finden. „Die Räume sind total verraucht, auch der Strom musste abgeschaltet werden“, erklärt Mayer, warum eine Rückkehr erstmal nicht möglich sei. Aktuell geht man davon aus, dass niemand verletzt wurde.

Die Florianis kämpften gegen die Flammen, während sie gleichzeitig die Personen im Haus ...
Die Florianis kämpften gegen die Flammen, während sie gleichzeitig die Personen im Haus evakuierten.(Bild: FF Waidhofen/Thaya)

Die Feuerwehr konnte mittlerweile schon „Brand aus“ geben. Erste Brandspuren deuten auf große Hitzeentwicklung hin, wie bei einem Akku. Gröbere Beschädigungen einer Tür lassen auch vermuten, dass es auch zu einer kleineren Explosion kam. Deutliche Hinweise, was den Brand tatsächlich ausgelöst hat, gibt es aber bisher nicht. Die Brandursache wird noch ermittelt. Vier Feuerwehren standen im Einsatz.

Porträt von René Denk
René Denk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Waidhofen an der Thaya
Feuerwehr
WaldviertelBürgermeisterKrankenhaus
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
190.999 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
147.343 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
124.277 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3615 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2184 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Kolumnen
Mit Bettel-Beitrag zur riskanten „Volkspension“
1631 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf