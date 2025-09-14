Hasskommentare gegen Ortschefin nach Pride-Parade

„Danke an euch alle, die diese 1. Pongau Pride zu so einer wunderbaren Veranstaltung gemacht haben!“ – mit diesen Worten kommentiert St. Johanns Bürgermeisterin Eveline Huber (SPÖ) in sozialen Medien den ersten bunten Umzug für Vielfalt. Dieser fand am vergangenen Samstag statt. Mit Regenbogenfahnen bewaffnet und teils in schrillen Outfits feierten rund 100 Personen einen kleinen Umzug der Gleichberechtigung für jedwede sexuelle Orientierung. Störende Zwischenfälle gab es vor Ort keine.