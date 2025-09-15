Business am Red Bull Ring

Sind Sie auf der Suche nach einer Location für Ihr Firmenevent, die erfrischend anders ist? Eine, die neue Impulse setzt und zum Erfolg inspiriert? Dann sind Sie am Red Bull Ring genau richtig. Hier ist der Erfolg zu Hause.
Eingebettet in die beeindruckende steirische Landschaft bietet die österreichische Grand-Prix-Strecke alles, was nötig ist, um Business-Events, Firmenfeiern und individuelle Veranstaltungen auf ein neues Level zu heben. Modernste Räumlichkeiten mit viel Tageslicht bieten den idealen Rahmen, um produktiv zu arbeiten und neue Ideen zu entwickeln. Doch es bleibt nicht nur beim Business – draußen wartet die volle Kraft der Natur.
Wer aus dem Meetingraum direkt in ein Offroad-Abenteuer mit dem INEOS Grenadier startet, erlebt Teambuilding auf höchstem Niveau. Incentives mit oder ohne Motor, kombiniert mit den stilvollen „beflügelnden Orten“ von TAUROA, machen den Red Bull Ring speziell im Herbst und Frühjahr zur Event-Location, die weit mehr ist als nur eine Rennstrecke – sie ist ein Garant für Inspiration, Zusammenhalt und nachhaltigen Erfolg.
Zuerst Arbeit, dann Racing
Hoch über dem Rennasphalt thront am Red Bull Ring ein architektonisches Highlight: der Red Bull Wing, nachempfunden dem Heckflügel eines Boliden. Auf 1.400 Quadratmetern eröffnet sich hier ein Event-Areal, das keine Wünsche offenlässt – ob Konferenzen, Messen oder Firmenfeiern. Mobile Trennwände splitten den Wing in drei Bereiche und ermöglichen flexible Raum- und Eventkonzepte. Der Blick über die GP-Strecke und die Murtaler Landschaft verleiht jeder Veranstaltung Strahlkraft. Und wer seine Präsentation noch stärker aufladen will, setzt auf die 16 Meter breite LED-Wall. Für den Extra-Kick nach getaner Arbeit stehen ein Porsche 718 Cayman S oder der Kart Track bereit – Adrenalin inklusive.
Das Jahr ausklingen lassen und ins Neue starten
Ob zum stimmungsvollen Jahresausklang oder zum kraftvollen Start ins neue Jahr – der Red Bull Ring und die „beflügelnden Orte“ von TAUROA bieten das perfekte Ambiente für Weihnachtsfeiern und Kick-off-Events. Vom rustikalen Hofwirt über das elegante Steirerschlössl bis hin zum Schloss Gabelhofen, einem ehemaligen Wasserschloss – jeder Ort verleiht Feierlichkeiten seinen ganz besonderen Glanz. Hier wird im kleinen Kreis ebenso stilvoll gefeiert wie mit großen Teams – immer mit unverwechselbarem Flair und unvergesslichen Momenten. Und wer bis zum 30. September 2025 das Weihnachtsfeier-Special bucht, darf sich zusätzlich über garantierte Zimmerpreise freuen.
Beflügelnde Orte ...
Kreativität bekommt rund um den Spielberg Flügel – durch die Energie des Red Bull Ring und die „beflügelnden Orte“ von TAUROA im Murtal. Vom Schloss-Juwel aus der Jugendstilzeit bis zum ehemaligen Wasserschloss: Jenseits vielfältiger Räumlichkeiten werden Unternehmen inspiriert, „out of the box“ zu denken. Jeder Standort erzählt eine eigene Geschichte und sorgt mit einzigartigem Flair für die perfekte Bühne zu jedem Anlass.
Mehr Informationen unter www.redbullring.com