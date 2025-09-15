Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ALLES AUßER GEWÖHNLICH

Business am Red Bull Ring

Wirtschaft
15.09.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: (c) Lucas Pripfl_Red Bull Ring)

Sind Sie auf der Suche nach einer Location für Ihr Firmenevent, die erfrischend anders ist? Eine, die neue Impulse setzt und zum Erfolg inspiriert? Dann sind Sie am Red Bull Ring genau richtig. Hier ist der Erfolg zu Hause.

Eingebettet in die beeindruckende steirische Landschaft bietet die österreichische Grand-Prix-Strecke alles, was nötig ist, um Business-Events, Firmenfeiern und individuelle Veranstaltungen auf ein neues Level zu heben. Modernste Räumlichkeiten mit viel Tageslicht bieten den idealen Rahmen, um produktiv zu arbeiten und neue Ideen zu entwickeln. Doch es bleibt nicht nur beim Business – draußen wartet die volle Kraft der Natur.

Wer aus dem Meetingraum direkt in ein Offroad-Abenteuer mit dem INEOS Grenadier startet, erlebt Teambuilding auf höchstem Niveau. Incentives mit oder ohne Motor, kombiniert mit den stilvollen „beflügelnden Orten“ von TAUROA, machen den Red Bull Ring speziell im Herbst und Frühjahr zur Event-Location, die weit mehr ist als nur eine Rennstrecke – sie ist ein Garant für Inspiration, Zusammenhalt und nachhaltigen Erfolg.

Offroad im INEOS Grenadier
Offroad im INEOS Grenadier(Bild: ©Philip Platzer_Red Bull Ring)

Zuerst Arbeit, dann Racing

Hoch über dem Rennasphalt thront am Red Bull Ring ein architektonisches Highlight: der Red Bull Wing, nachempfunden dem Heckflügel eines Boliden. Auf 1.400 Quadratmetern eröffnet sich hier ein Event-Areal, das keine Wünsche offenlässt – ob Konferenzen, Messen oder Firmenfeiern. Mobile Trennwände splitten den Wing in drei Bereiche und ermöglichen flexible Raum- und Eventkonzepte. Der Blick über die GP-Strecke und die Murtaler Landschaft verleiht jeder Veranstaltung Strahlkraft. Und wer seine Präsentation noch stärker aufladen will, setzt auf die 16 Meter breite LED-Wall. Für den Extra-Kick nach getaner Arbeit stehen ein Porsche 718 Cayman S oder der Kart Track bereit – Adrenalin inklusive.

Weitblick im Red Bull Wing
Weitblick im Red Bull Wing(Bild: © Armin Walcher_Red Bull Ring)

Das Jahr ausklingen lassen und ins Neue starten

Ob zum stimmungsvollen Jahresausklang oder zum kraftvollen Start ins neue Jahr – der Red Bull Ring und die „beflügelnden Orte“ von TAUROA bieten das perfekte Ambiente für Weihnachtsfeiern und Kick-off-Events. Vom rustikalen Hofwirt über das elegante Steirerschlössl bis hin zum Schloss Gabelhofen, einem ehemaligen Wasserschloss – jeder Ort verleiht Feierlichkeiten seinen ganz besonderen Glanz. Hier wird im kleinen Kreis ebenso stilvoll gefeiert wie mit großen Teams – immer mit unverwechselbarem Flair und unvergesslichen Momenten. Und wer bis zum 30. September 2025 das Weihnachtsfeier-Special bucht, darf sich zusätzlich über garantierte Zimmerpreise freuen.

Firmen- und Weihnachtsfeiern am Spielberg
Firmen- und Weihnachtsfeiern am Spielberg(Bild: ©Lucas Pripfl_Red Bull Ring)

Beflügelnde Orte ...

Kreativität bekommt rund um den Spielberg Flügel – durch die Energie des Red Bull Ring und die „beflügelnden Orte“ von TAUROA im Murtal. Vom Schloss-Juwel aus der Jugendstilzeit bis zum ehemaligen Wasserschloss: Jenseits vielfältiger Räumlichkeiten werden Unternehmen inspiriert, „out of the box“ zu denken. Jeder Standort erzählt eine eigene Geschichte und sorgt mit einzigartigem Flair für die perfekte Bühne zu jedem Anlass.

Events im Schloss Gabelhofen
Events im Schloss Gabelhofen(Bild: © Armin Walcher_TAUROA)

Mehr Informationen unter www.redbullring.com

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
155.402 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
150.312 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
124.696 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3616 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2200 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
1809 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Wirtschaft
ALLES AUßER GEWÖHNLICH
Business am Red Bull Ring
Kranke Arbeitswelt
Job-Kündigungen im Krankenstand nehmen zu
Krone Plus Logo
Likes für Kernenergie
Influencerin: So soll die Atomkraft hip werden
Warnung an die Politik
Heimische Lebensmittel: „Kommen in kritische Zone“
Erfolg für Österreich
Kfz-Technikerin holt als einzige Frau Goldmedaille
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf