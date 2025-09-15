Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

Homeland eröffnet und verlost 3×500 € Gutscheine

Gewinnspiele
15.09.2025 00:04
Bezahlte Anzeige
(Bild: Homeland)

Wien hat ein neues Möbel-Highlight! Am 19. September feiert Homeland die große Eröffnung im ehemaligen Leiner Wien Nord. Auf 12.000 m² erwarten Sie inspirierende Wohnwelten, Designmarken und exklusive Angebote. Zur Feier verlost Homeland mit krone.at 3×500 € Gutscheine – jetzt mitmachen und gewinnen!

Am Freitag, 19. September 2025, öffnet Homeland – stilvoll wohnen seine Türen im ehemaligen Leiner Wien Nord, Hermann-Gebauer-Straße 4. Auf über 12.000 m² entsteht eine völlig neue Welt des Wohnens: internationale Marken wie Molteni Home, Musterring oder Roberto Cavalli treffen auf österreichische Hersteller und eine eigene Produktlinie. Das Ergebnis: Wohnideen, die Qualität und Design verbinden.

(Bild: Homeland)
(Bild: Homeland)

Die aufwendig gestalteten Showrooms laden ein, echte Wohnwelten zu erleben. Ob elegantes Wohnzimmer, moderne Küche oder stilvolle Accessoires – Homeland macht Lust aufs Einrichten. Dazu gibt es ein Café & Bistro zum Ankommen und Verweilen. Auch Nachhaltigkeit ist Teil des Konzepts: ressourcenschonende Verpackungen, langlebige Möbel und eine klare Haltung zum Standort Wien.

Zitat Icon

„Stilvolles Wohnen soll Freude machen und nicht einschüchtern. Mit Homeland zeigen wir, dass gutes Design für alle erreichbar ist und bringen etwas Neues und Frisches nach Wien – einen Ort, an dem man Inspiration findet und sich zugleich willkommen fühlt wie zuhause.“

General Managerin Fatima Gustafsson

Mitmachen und gewinnen
Zur großen Eröffnung gibt es noch ein besonderes Extra: Gemeinsam mit Krone.at verlost Homeland 3×500 € Gutscheine. Damit können die Gewinner ihr Zuhause neu gestalten – von edlen Sofas bis hin zu besonderen Accessoires. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21.9 ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
155.402 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
150.312 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
124.696 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3616 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2200 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
1809 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf