Homeland eröffnet und verlost 3×500 € Gutscheine

Wien hat ein neues Möbel-Highlight! Am 19. September feiert Homeland die große Eröffnung im ehemaligen Leiner Wien Nord. Auf 12.000 m² erwarten Sie inspirierende Wohnwelten, Designmarken und exklusive Angebote. Zur Feier verlost Homeland mit krone.at 3×500 € Gutscheine – jetzt mitmachen und gewinnen!
Am Freitag, 19. September 2025, öffnet Homeland – stilvoll wohnen seine Türen im ehemaligen Leiner Wien Nord, Hermann-Gebauer-Straße 4. Auf über 12.000 m² entsteht eine völlig neue Welt des Wohnens: internationale Marken wie Molteni Home, Musterring oder Roberto Cavalli treffen auf österreichische Hersteller und eine eigene Produktlinie. Das Ergebnis: Wohnideen, die Qualität und Design verbinden.
Die aufwendig gestalteten Showrooms laden ein, echte Wohnwelten zu erleben. Ob elegantes Wohnzimmer, moderne Küche oder stilvolle Accessoires – Homeland macht Lust aufs Einrichten. Dazu gibt es ein Café & Bistro zum Ankommen und Verweilen. Auch Nachhaltigkeit ist Teil des Konzepts: ressourcenschonende Verpackungen, langlebige Möbel und eine klare Haltung zum Standort Wien.
„Stilvolles Wohnen soll Freude machen und nicht einschüchtern. Mit Homeland zeigen wir, dass gutes Design für alle erreichbar ist und bringen etwas Neues und Frisches nach Wien – einen Ort, an dem man Inspiration findet und sich zugleich willkommen fühlt wie zuhause.“
General Managerin Fatima Gustafsson
Mitmachen und gewinnen
Zur großen Eröffnung gibt es noch ein besonderes Extra: Gemeinsam mit Krone.at verlost Homeland 3×500 € Gutscheine. Damit können die Gewinner ihr Zuhause neu gestalten – von edlen Sofas bis hin zu besonderen Accessoires. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21.9 ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.