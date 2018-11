„Sebastian, was hast du in all den Jahren getan?“

An Kanzler Kurz gerichtet: „Du hast nichts gemacht“

Rendi-Wagner wandte sich in diesem Zusammenhang, nämlich in Sachen Integration und Migration, direkt an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der „seit sieben Jahren in der Regierung ist“, zuerst als Staatssekretär, dann als Außenminister und jetzt als Kanzler: „Lieber Sebastian, was genau hast du in all diesen Jahren gemacht, was genau hast du eigentlich unternommen?“ Und sie gab auch gleich die Antwort: „Nichts hast du gemacht.“ Die Regierung greife vielmehr den Sozialstaat an, auch etwa durch ihre oft geäußerte Kritik an der Sozialpartnerschaft. Die SPÖ hingegen setzte auf den Ausgleich. „Wir dürfen nie die Sprache und Ideologie jener übernehmen, die unsere Gesellschaft spalten wollen.“