Zeigen Sie‘s jetzt den Männern, Frau Rendi-Wagner?

Vor dem eigenen Publikum war Ihnen in Wels der Jubel sicher. Aber war Ihre Kritik, der Kanzler hätte nichts getan in den vergangenen Jahren, nicht überzogen?

Nein, das war sie nicht. Schauen wir uns doch an, was in den letzten sieben Jahren in den Bereichen Integration und Migration weitergegangen ist, was im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes erreicht wurde. Die Bilanz ist: Kurz hat nichts getan. Diese Kritik muss sich diese Regierung schon gefallen lassen, denn am Ende des Tages ist Politik kein Selbstzweck, weder für den Bundeskanzler noch für den Vizekanzler. Aber genau das ist es, was ich die letzten sieben Jahre bei Sebastian Kurz beobachten musste.