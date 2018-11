Heinisch-Hosek für härteren Kurs als Rendi-Wagner

So oder so kommt Rendi-Wagner zum jetzigen Zeitpunkt eine Sexismus-Debatte alles andere als gelegen, will sie doch die Parteifunktionäre am Samstag beim Bundesparteitag, wo sie offiziell zur neuen Chefin gewählt werden soll, auf ihren neuen Kurs einschwören. Nun aber ist sie gefordert, wegen Dornauer die internen Wogen zu glätten. Und das gestaltet sich alles andere als einfach. Konkret geht es um den Sager Dornauers im Tiroler Landtag, in dem er in Richtung der krankheitsbedingt abwesenden Landesrätin Fischer sagte: „Ich will mir die Landesrätin nicht in der Horizontalen vorstellen.“