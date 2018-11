Auch in der Steirmark: Hass im Netz nimmt zu

Immer mehr Fälle von Antisemitismus

Und was sind die häufigsten Gründe, warum sich Opfer an Daniela Grabovac und ihr Team wenden? Nun, in den meisten Fällen sind es Bemerkungen über die ethnische Herkunft (40,1 Prozent), die Religion (13,5 Prozent) und die soziale Herkunft (10,7 Prozent).