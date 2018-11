Dieses Öl zaubert lange Wimpern und Haare

Der Traum von einem sexy Augenaufschlag und einer glänzenden Prachtmähne ist ein Millionengeschäft. Unzählige Produkte versprechen ihn zu erfüllen. Voll ist am Ende aber weder das Haar noch die Geldtasche. Gute Wimpernseren kosten über hundert Euro und ein Haarwachstumsmittel mit sichtbaren Ergebnissen ist nahezu unauffindbar. Niemand weiß das besser als die Männer. Woran die mächtigen und namhaften Beauty-Konzerne noch immer tüfteln, hat die Natur schon längst entdeckt. Rizinusöl heißt die Wunderwaffe, die Haare zum Strahlen und Wachsen bringt. Der einzigartige Pflegekomplex dringt tief in die Haare beziehungsweise Haut ein. Dadurch wird die Wurzel wie auch das Haar gestärkt, was Haarausfall vorbeugt und insgesamt die Gesundheit fördert. Der Feuchtigkeitskick für die Wimpern sorgt wiederum dafür, dass sie seltener abbrechen und wie die Kopfhaare voller wirken.



Um das klare, dickflüssige, geruch- und farblose Öl optimal zu nutzen, empfehlen wir eine Haarkur. Dafür erwärmen Sie das Fläschchen in einem Wasserbad und massieren zwei bis drei Tropfen in die Kopfhaut, die Haare und vor allem in die Haarspitzen. Mit einem Kamm können Sie das Rizinusöl anschließend noch besser verteilen. Für das beste Ergebnis lassen Sie die Kur über Nacht einwirken. Ansonsten sind aber auch zwei Stunden ausreichend. Auch die Wimpern und Augenbrauen sollten Sie vor dem Schlafengehen mit dem „Wunderöl“ verwöhnen. Einfach und gleichmäßig geht das mit einem Wimpernkamm beziehungsweise Augenbrauenbürstchen. Bei einer regelmäßigen Anwendung von etwa zwei bis drei Mal die Woche, werden Sie schon bald eindeutige Verbesserungen sehen.