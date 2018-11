E-Scooter: No-Parking-Zonen und Tempo-Drosselung

Automatische Tempo-Drosselung

Fahren darf man dort übrigens rein rechtlich ohnehin nicht: Für die elektrisch angetriebenen Roller gelten dieselben Regeln wie für Fahrräder. Gehsteige oder Fußgängerzonen sind damit tabu. Ausnahmen bestätigen allerdings die Regel: So ist etwa in der Mariahilfer Straße das Radeln erlaubt - wenn auch nur im Schritttempo. Das ebenfalls in Wien aktive Roller-Sharing-Unternehmen Bird hat hier ebenfalls bereits eine Maßnahme ergriffen. In der „Mahü“ wird die Geschwindigkeit des Leihrollers automatisch gedrosselt.