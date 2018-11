Trotz Überwachungsbildern und Zeugen keine Anklage

Weil drei Jugendliche sich am Geländer des Lokals von seinem Sohn anlehnen, bittet dessen Vater das Trio, damit aufzuhören. Die Reaktion: Einer von ihnen holt aus, schlägt den 46 Jahre älteren Imam K. auf die Nase und flüchtet. Imams Sohn Arif K. zögert nicht und zeigt Eigeninitiative, recherchiert selbst in der Afghanen-Szene am Praterstern und wird fündig. Demnach kehrte der Jugendliche mehrmals zum Tatort zurück und konnte so von drei Personen als Schläger identifiziert werden. Die Familie bereitet eine Klage vor.