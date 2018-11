Finanzfirma will Mitarbeiter chippen wie Haustiere

Das Thema wird in Großbritannien emotional debattiert. Befürworter gechippter Mitarbeiter sehen in den RFID-Chips, die in die Hand implantiert werden, ein probates Mittel, um die Sicherheit innerhalb eines Unternehmens zu erhöhen. Sie betonen auch, wie bequem es sei, Türen in der Arbeit einfach mit der gechippten Hand öffnen zu können, wie das etwa in Schweden bereits vereinzelt passiert. Gegner der Idee warnen derweil, dass damit orwellschen Zuständen Tür und Tor geöffnet und der Arbeitnehmer der Totalüberwachung preisgegeben werde.