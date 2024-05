Mit Eselsgeduld geht es per Pedes an die Nordsee

Viele kennen Elisabeth und Andi Nussbaumer als Besitzer von Hof Sonnenweide. Einem Hof in Weppersdorf, auf dem sich viele Tiere tummeln. Was da alles unterwegs ist und für wen man aller Tierpatenschaften übernehmen kann, schaut man am besten selbst auf www.hof-sonnenweide.at nach.