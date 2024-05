Ratajkowski super sexy mit XXL-Ausschnitt bei Gala

Bei der The King‘s Trust 2024 Global Gala, die am Donnerstag im Casa Cipriani in New York stattfand, mangelte es nicht an Stars in heißen Outfits. Emily Ratajkowski (32) begeisterte mit XXL-Ausschnitt, Irina Shayk (38) setzte auf einen sexy All-Black-Look und Kate Beckinsale machte ein atemberaubendes Red-Carpet-Comeback nach ihrem mysteriösen Krankenhausaufenthalt.