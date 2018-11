Der fast ewige Horst Seehofer ist bald Geschichte

Seine eigene Erklärung will Horst Seehofer erst im Lauf der Woche abgeben, doch aus seiner CSU ist am Sonntag durchgedrungen, dass der 69-Jährige zu Beginn des nächsten Jahres als Parteichef und in der Folge auch als deutscher Innenminister abtreten will. Damit endet eine politische Laufbahn, die mit ihrer Fülle an Ämtern wohl beispiellos in Deutschland sein dürfte - die aber gerade in jüngster Zeit für viele Reibereien stand.