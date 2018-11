Seehofer will als CSU-Chef und Minister aufhören

Beide Ankündigungen machte der CSU-Chef laut Teilnehmerkreisen am Sonntagabend bei den Beratungen der engsten Parteispitze in München. Einen konkreten Zeitpunkt, an dem er das Ministeramt abgeben will, ließ Seehofer noch offen. Er habe aber deutlich gemacht, dass er ohne den Parteivorsitz auch nicht Innenminister bleiben wolle. Auch die „Bild“-Zeitung und die „Süddeutsche Zeitung“ berichteten, dass Seehofer diesen Schritt angekündigt habe. Ein Sonderparteitag mit einer Neuwahl sei Anfang 2019 vorgesehen.