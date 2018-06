Bamf-Chefin „von all ihren Aufgaben entbunden“

Seehofer habe „der Leitungsspitze des Bamf am Mittwoch mitgeteilt, sie von ihren Aufgaben zu entbinden“, teilte ein Ministeriumssprecher am Freitagabend mit. Über die Nachfolge wird demnach in Kürze entschieden. Der Sprecher verwies darauf, dass Seehofer wegen der Affäre schon vor Wochen personelle Konsequenzen nicht ausgeschlossen habe. Laut „Spiegel“-Informationen soll auch Cordts Stellvertreter Ralph Tiesler ausgetauscht werden.